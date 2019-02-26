Эксперт подтвердил данные о повышении цен на авиабилеты

Недавно стало известно, что в России от 5% до 33% подорожали авиабилеты по всем направлениям. Такие результаты показали данные сервисов электронной торговли билетов за период с декабря 2018 по февраль 2019 года.

Эксперт авиаотрасли Роман Гусаров подтвердил достоверность этой информации, пишет НСН.

«Так и есть. Авиабилеты в России за год подорожали, можно сказать, всего на 7-8%. Всего, потому что все предпосылки были к тому, чтобы это подорожание было более существенным. С учетом инфляции, которая была в прошлом году, с учетом беспрецедентного роста цен на авиационное топливо (мы помним, что в прошлом году цены на топливо выросли более чем на 30%), подорожанием всех других услуг, которые приобретают авиакомпании (аэропортовые и иные) все это должно было поднять цены на более высокую планку», — отметил он.