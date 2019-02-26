За 5 лет в Крыму более 200 чиновников ответили за нарушения, 69 - уволены

В течение последних пяти лет в Крыму к дисциплинарной ответственности были привлечены больше двух сотен чиновников. Еще 69 лишились своих должностей, пишут «Аргументы недели-Крым».

Об этом стало известно из отчета об итогах работы за год главы РК Сергея АКСЕНОВА.

«За пять лет комитетом Совета министров по борьбе с коррупцией проведено более 500 контрольных мероприятий. По их результатам 69 должностных лиц, в том числе высокопоставленных чиновников, освобождены от занимаемых должностей. 217 человек привлечены к различным видам дисциплинарной ответственности. По материалам комитета возбуждено 56 уголовных дел, в том числе в отношении двух вице-премьеров», – сказал он.

Работа комиссии проводится в рамках плана мероприятий по противодействию коррупции до 2020 года. В результате работы комитета главам Красноперекопска, Керчи, Феодосии вынесли приговоры за взяточничество.

АКСЕНОВ отметил, что в Крыму ведется работа по совершенствованию антикоррупционного законодательства. В 2018 году был принят закон, согласно которому чиновники муниципального уровня обязаны предоставлять сведения о доходах, расходах и имуществе. За прошлый год было проведено 70 проверок на основании принятого закона. Проверки выявили нарушения, совершенные рядом чиновников, которые получили взыскания или лишились должностей.