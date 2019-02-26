Эксперт рассказала, как сходить на свидание и не разочароваться

Всё больше людей разочаровываются в знакомствах через Интернет. Дело в том, что зачастую жестокая реальность оказывается слишком далека от воображаемых идеалов. Соучредительница одного из сервисов знакомств рассказала, как избежать ошибки.

Женщина считает, что больше внимания нужно уделять личной информации предполагаемого объекта вожделения, которая размещена на его страничке. При этом один из тревожных звоночков – слишком много положительных характеристик. Эксперт говорит, что во многих случаях это может быть обманом, передаёт Мир24.

Также женщина посоветовала начать общение с друзьями партнёра, чтобы узнать его с разных сторон. Она добавила, что если человек категорически отказывается знакомить вас с кем-то из своих близких или запрещает выкладывать в Сеть совместные снимки, то это может указывать на то, что он ведёт двойную игру.