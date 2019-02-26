Господдержка аграриев должна быть эффективной

На планерном совещании под председательством спикера ЗСК Юрия Бурлачко кубанские парламентарии обсудили эффективность освоения средств краевого бюджета, выделенных в рамках реализации региональной госпрограммы по развитию сельского хозяйства и регулированию рынков сельхозпродукции.

Открывая встречу, председатель Законодательного Собрания подчеркнул, что в минувшем году депутатский корпус в своей работе уделял аграрному направлению особое внимание. В частности, точкам роста сельского хозяйства.

- Это, в первую очередь, животноводство, мы приняли закон о его развитии. На депутатском контроле постоянно находились вопросы, связанные с объемами производимого молока и его качества, на эту тему было проведено большое выездное совещание, - сказал Юрий Бурлачко.

О том, как финансировались те или иные отрасли регионального АПК, парламентариев более подробно проинформировал министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края Федор Дерека.

Основной объем ассигнований - более 57 процентов от общей суммы - в качестве господдержки кубанского АПК выделяется в рамках исполнения подпрограммы «Развитие отраслей агропромышленного комплекса». Этот документ входит в краевую государственную программу, поддерживающую аграрный сектор кубанской экономики.

В 2018 году, по словам Федорв Дереки, на реализацию подпрограммы было предусмотрено более 4,5 млрд рублей, они освоены на 97,9 процента. В обозначенную сумму включены расходы на проведение мероприятий по развитию садоводства, чаеводства, виноградарства, малых форм хозяйствования, виноделия. Что касается отрасли животноводства, то на повышение продуктивности в молочном скотоводстве в подпрограмме в качестве господдержки заложена субсидия в размере 676,7 млн рублей, эти средства освоены полностью.

В ходе совещания было отмечено, что индекс производства животноводческой продукции в хозяйствах всех категорий составил 102,5 процента. Это немного выше планового показателя. В растениеводстве ситуация не столь радужная – индекс производства в отрасли составил лишь 93,3 процента при плане в 100,7. Связано это с засухой и градобоем в некоторых муниципалитетах. Ущерб производителям был компенсирован за счет федеральных субсидий в сумме 119,9 млн рублей.

На планерке депутаты также детально ознакомились с ходом реализации мероприятия по содействию в развитии АПК, на которое в 2018 году было предусмотрено свыше 2,1 млрд рублей. Освоение средств составило при этом 97, 8 процента. Причина – отсутствие претендентов, отвечающих условиям и, главное, требованиям предоставления господдержки.

Председатель ЗСК Юрий Бурлачко подробно остановился на проблемах воспроизводства поголовья животных и борьбе с их заболеваниями. Спикер

кубанского парламента поинтересовался у выступившего на совещании руководителя краевого департамента ветеринарии Романа Кривоноса перспективами развития животноводства с учетом заболеваемости КРС лейкозом. По словам руководителя профильного ведомства, в крае ведется большая работа по предотвращению этого и других заболеваний. Но на профилактику также требуются немалые средства. От этого зависит конечный результат – увеличение стада.

По мнению заместителя председателя ЗСК Александра Трубилина, с точки зрения освоения средств профильные ведомства сработали неплохо. Но достигнутые результаты по целевым показателям могли быть и лучше.

Подводя итог, спикер Законодательного Собрания сделал акцент на перспективах развития отрасли животноводства.

- Перед нами стоит задача укрепления поголовья лучшими породами - и мясными, и молочными. С учетом того, что регион – курортная территория, у нас большие потребности в животноводческой продукции. Нам надо закрыть их, а затем добиться того, чтобы на полную мощность заработали перерабатывающие предприятия края. Концепцию развития животноводства, считаю, надо дорабатывать именно с этой точки зрения. Президент и губернатор поставили перед нами задачу – добиться прорыва в экономике. А при одном только созерцании и поддержке отрасли АПК на словах такой прорыв невозможен, - резюмировал Юрий Бурлачко.

По итогам обсуждения вопроса парламентарии приняли резолюцию, в которой поручили региональному Минсельхозу принять необходимые меры по своевременной разработке и утверждению нормативных правовых актов, регламентирующих объем и порядок предоставления финансовых мер господдержки АПК. А также подготовить предложения по повышению их эффективности.