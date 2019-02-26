ТУ второй свежести

Роспотребнадзор разрабатывает закон о государственном контроле технических условий - ТУ, согласно которым большинство производителей выпускают продукты питания, начиная от хлеба и заканчивая колбасами и сырами.



Эксперты считают, что необходимо усилить контроль за производством продовольственных товаров в целях реализации Стратегии повышения качества пищевой продукции в РФ до 2030 года. Дело в том, что сейчас все условия и характеристики ТУ находятся в ведении самих производителей, в отличие от ГОСТа, который разработан и утвержден Росстандартом.



Продукция по ТУ, по большому счёту, идёт в рамках ответственности производителя. Конечно, никто не травит специально потребителей, но без наличия строгих правил, нормативов и госконтроля можно просто совершить фатальную ошибку вследствие неграмотности и незнания технологических процессов.



Данная тема была поднята вновь после того, как Роспотребнадзор наложил штраф в 200 тыс. рублей на одну из крупных торговых сетей, в которой сотрудники самостоятельно определяли срок годности продуктов, в частности, на нарезанный и упакованный в пленку сыр ставился срок годности в 5 суток.



Продавцы имеют право фасовать продукцию, но без маркировки производителя о сроках хранения нужно использовать санитарные требования. Например, быстропортящиеся продукты (салаты, блюда из мяса) можно продавать в срок до 12 или 24 часов от момента приготовления или вскрытия упаковки.



