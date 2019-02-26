Хабиб снова требует запретить! Теперь ему не угодил спектакль «Охота на мужчин»

Самый известный борец за нравственность в Дагестане – спортсмен Хабиб Нурмагомедов опять требует запретить на сей раз спектакль «Охота на мужчин» режиссера Владимира Моташнева. В свой Instagram-аккаунт он выложил скриншот постановки, где актриса на сцене в откровенном боди, и потребовал от властей республики запретить "развратрав".

«Кто вообще несёт ответственность за это, и кто организовывает подобного рода мероприятие у нас в Дагестане? Дагестан - это наша земля! Клянусь Аллахом, пока мужчины нашего Дагестана не проснутся и не начнут наводить порядок, у нас положение будет только ухудшаться. Где наше правительство Республики? Где чиновники наши? Кто, вообще, отвечает за это? Дагестан - это земля чести и достоинства, порядочных мужчин и целомудренных женщин, а не то, что внедряют последнее время к нам», - возмущался поборник чести.

Он сопроводил свое эмоциональные слова хештегом #ДагестанПроснись, что можно расценивать как призыв к действию. «Скоро и у нас будет тоже, что и сделали с Россией, по одиночке не выстоять против мракобесия!», «Только одни посты, лайки и комменты не помогут, нужны действия. Переходим от слов к делу?!!!», - поддержали своего кумира подписчики.

Но были и те, кто решился высказаться против. «Инстаграм тогда тоже нужно запретить, здесь полно голых женщин. А вы тут сидите». «Ну конечно, это же не рекламная кампания Nike с их похабщиной, с которой контракт, не братья Гасангусейновы, о которых на федеральном уровне сказать хватило смелости только женщине, хотя Хабиб видел Путина раньше, не монопольные цены на топливо, не грязь и мусор в Махачкале, не незаконные стройки, не передел границ с Чечней. Просто здесь можно сказать, и тысячи агрессивных людей накинутся на актеров, а тебе ничего не будет», - пристыдили спортсмена за показную храбрость.