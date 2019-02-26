В российские силовые структуры могут в будущем вернуть обращение "господин". С соответствующей инициативой выступил депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров.

Политик уже направил данное предложение премьер-министру Российской Федерации Дмитрию Медведеву. Петров подчеркнул, что в последнее время в ряды МВД крайне внимательно отбирают кандидатов, кроме того, повышается уровень доверия населения к полиции. Более того, российская армия смогла вновь стать одной из самых сильных в мире, передает RT.

Сейчас в МВД, армии и прочих силовых структурах используется обращение "товарищ", а вот до революции было принято обращение "господин", которое подчеркивало статус служащего.