Чем опасен и полезен искусственный интеллект

Профессор МФТИ Константин Воронцов подвел итоги многолетней работе над перспективами создания искусственного интеллекта - ИИ. Учёный выделил ряд тезисов, характеризующих машинное обучение - одно из самых актуальных и важнейших направлений в современной науке и технике.



1. Ключевое понятие для ИИ - сбор и обработка данных. Благодаря тому, что компьютер может собирать и анализировать собранные данные, он может самообучаться, формировать предсказательную модель будущих решений в той или иной области на основании определенной выборки данных, связанных с поставленной задачей.



2. Нейросети - способны быстро извлекать нужные данные из "сырой" информации.



3. Комбинация машинного обучения и нейросетей не сможет повторить естественное развитие разума в человеческом мозге. Они построены на основе математической аналитики и других научных факторов. Они могут многое, но далеко не всё. Например, ставить задачи они не способны.



4. Нейросети по своей структуре не копируют физиологию нашего мозга. Они построены на основе математических законов, исходя из комфортности использования. Не нужно пытаться создать аналог человеческого мозга, когда можно просто сделать разные более простые элементы, заточенные на решение определенных задач.



5. Искусственный интеллект нужен, по сути, для более быстрого и автоматизированного увеличения производительности деятельности человека. На данном этапе ни один сверхмощный компьютер не сможет заменить живого менеджера, инженера и программиста.



6. Не стоит бояться роста безработицы в связи с распространением ИИ. Люди за свою историю не раз совершали технологические прорывы, но это никого не оставило без работы. Люди всегда найдут, чем заняться.



7. ИИ не даст вам чудо, если не вкладывать в него свое время и труд. Ни один самый продвинутый компьютер или робот с ИИ не сможет адекватно функционировать, если его не будет обслуживать человек.



