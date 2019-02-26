Челябинским коммунальщикам грозит уголовное дело за игнорирование аварии
26 февраля 2019, 09:30 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
В Челябинске представители коммунальных служб могут стать фигурантами уголовного дела за двухнедельное игнорирование последствий аварии в доме № 16б на улице Доватора.
Долгое время из-за прорыва трубы в подвале стояла вода. В квартирах вздулись полы, завелся грибок, а жильцы получили серьезный вред для здоровья. Помощь челябинцам оказал депутат Госдумы РФ Владимир Бурматов, к которому отчаявшиеся жители дома обратились с жалобой. Откачку горячей воды из подвала коммунальщики начали сразу после того, как узнали, что депутат приедет с проверкой.
Как сообщает агентство Полит74, жильцы писали обращения в разные инстанции, и получали ответ, что труба находится не в их ведении. Познакомившись с ситуацией, Владимир Бурматов отметил, что из-за бездействия коммунальщиков все квартиры на первом этаже оказались в непригодном для жизни состоянии.
- Ситуация критическая вплоть до уголовных перспектив для виновных. Мы сейчас направляем обращения и в прокуратуру, и в жилищную инспекцию, и в Роспотребнадзор, для того чтобы провести актирование всех нарушений, – сказал Владимир Бурматов.
По распоряжению депутата за домом будет закреплен юрист, который поможет всем пострадавшим от коммунального беспредела жильцам составить претензии и заставить службы ЖКХ возместить причиненный ущерб.