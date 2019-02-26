Люцифер, Мессия, Ларидана: зачем россияне дают своим детям странные имена?
26 февраля 2019, 09:13 [ «Аргументы Недели» ]
В последнее время в российских загсах отмечается странная тенденция: растет количество граждан, желающих поменять имя. С чем это связано? Данную тему изучил корреспондент издания «СПИД-инфо».
Во времена позднего СССР смеялись над такими именами, как Даздраперма («Да здравствует Первое мая!») и Кукуцаполей («Кукуруза — царица полей»). Сегодня новые герои — Россия Николаевна, Люцифер Константинович, Мессия Яковлевна, Ларидана Семеновна...
Родители, желая счастливой судьбы своим детям, изощряются, придумывая им экзотические имена. Наиболее характерно такое поведение для жителей крупных городов. Почему? В мегаполисах поневоле хочется выделиться, не раствориться в толпе. Этому нередко помогает необычное имя.
Полную версию материала читайте на сайте «СПИД-инфо»