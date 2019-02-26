В сети критикуют Рудковскую, выставляющую напоказ свою шикарную жизнь

В сети продолжают критиковать продюсера Яну Рудковскую за ее роскошный образ жизни. Супруга фигуриста Евгения Плющенко нередко делится с подписчиками яркими снимками, которые многим кажутся хвастовством.

В одной из публикаций Яна призналась, что могла бы сама содержать свою большую семью. Некоторые фолловеры сочли, что Рудковская в очередной раз хвастается и хочет продемонстрировать менее обеспеченным слоям населения свое материальное положение, передает teleprogramma.pro.

Многие порекомендовали продюсеру быть скромнее и перестать "дразнить" подписчиков. Другие же заступились за Яну и отметили, что деньги заработать нелегко, а еще сложнее их сохранить.