В Красногорске обнаружили тело мужчины

В Красногорске около дома 19 по ул. Речной нашли тело мужчины. Жители вызвали скорую помощь и полицию.

«Тело человека было на той стороне заборчика, где ходят пешеходы, а голова там, где проезжают машины. Моя теща подумала, что он пьяный, подошла, чтобы помочь, взяла за плечо, а у него на шее синий след! Сейчас у нее от нервов давление поднялось», – рассказал местный житель. Об этом передает сайт Подмосковье сегодня.