Ты - то, что ты носишь

Сангвиник, флегматик, холерик и меланхолик. Именно на эти четыре типа темперамента можно разделить всех людей по мнению выдающегося целителя Гиппократа. А при чем здесь гардероб, спросите вы?

Дело в том, что, по утверждению психологов, для спокойствия и гармонии в душе человеку необходимо определиться с типом темперамента и выбирать себе одежду в зависимости от своего характера.

Взять к примеру холерика. Женщины этого типа останавливают на скаку коней и запросто ходят по горящим избам. Таким особам подойдет спортивный стиль с обилием брюк, длинных юбок и широких свитеров...