В сети не утихает народное возмущение, вызванное очередным случаем чиновничьего хамства в отношении простых смертных, осмелившихся защищать свои права и обратившихся к президенту РФ за поддержкой. Песков сообщил о работе администрации Кремля над обращением жителей Сибая

За последние несколько месяцев по стране пронеслась волна скандалов, вызванных неприкрытым хамством чиновников всех калибров и мастей по отношению к «простым смертным». И несмотря на то, что после каждого такого случая оскандалившийся чинуша покидает свой пост, «эпидемия» продолжается: чиновники из разных уголков нашей необъятной уже посоветовали нам жить на 3500 в месяц, питаясь макарошками, которые «всегда стоят одинаково», не просить ничего от государства, которое «не просило вас рожать», и так далее…

Теперь народный гнев вызвал Рустем Афзалов, мэр города Сибай в республике Башкортостан. Город славен самым глубоким в Европе карьером, в котором тлеет медная руда и буквально не дает дышать жителям города. Горожане собрались и записали видеообращение к Владимиру Путину. Рустему Афзалову такая инициатива не понравилась.

«Человек живет в Баймаке, регулярно избивает свою жену, имеет пять судимостей, и вот такой, извините за выражение, козел стоит у меня на сибайской площади и готовит обращение к главному человеку нашей страны. Я понимаю, если бы был уважаемый человек. А тут какой-то непонятный «экскремент» вышел и такое делает. Мы вообще должны такое пресекать. Пусть не лезет со своим уставом в наш город», - высказался Афзалов в адрес организатора записи обращения к президенту.

«Я житель города Сибай, и прописка у меня сибайская», - отреагировал на заявление чиновника «обласканный» им Ильшат Муртазин. Теперь он намерен добиться личной встречи с Владимиром Путиным в Москве, чтобы передать ему имеющиеся у него на руках письменные жалобы жителей Сибая на безразличие и бесполезность местных чиновников, сообщает «МК».