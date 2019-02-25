Внук Карбышева требует возбудить дело против Comedy Woman

Внук погибшего в концлагере генерала Дмитрия Карбышева подал в Следственный Комитет заявление на шоу Comedy Woman за шутку о своем деде. Об этом сегодня сообщает телеканал РЕН ТВ. Наталья Медведева оправдалась за скандал с шуткой о генерале Карбышеве

"Мы обратились в Следственный Комитет и Роспотребнадзор", - рассказал Дмитрий Карбышев-младший. По его словам, если СК найдет в шутке шоу-программы состав преступления, "это будет судебное разбирательство".

Напомним, ранее АН сообщали, что известный российский режиссер Никита Михалков возмутился из-за шутки о "замерзшем духе" генерала Карбышева в одном из номеров Comedy Woman в 2013 году, назвав актрис "овцами".

Позднее бывшая участница Comedy Woman Наталия Медведева извинилась за номер с шуткой о советском генерале. По ее словам, она "искренне думала, что это вымышленный персонаж" и не сопоставила исторические факты.