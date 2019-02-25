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Перспективы развития Брюховецкого района: есть точки роста

25 февраля 2019, 19:17 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Перспективы развития Брюховецкого района: есть точки роста

В кубанском парламенте в рамках проведения традиционного «Дня муниципального образования» состоялась презентация Брюховецкого района. В формате «круглого стола» под председательством спикера ЗСК Юрия Бурлачко депутаты и руководители муниципалитета проанализировали темпы социально-экономического развития района и выявили точки роста.

Проведению «круглого стола» предшествовал выезд депутатов и специалистов аппарата ЗСК в Брюховецкий район. Участники рабочей группы предметно изучили сильные и слабые стороны жизнедеятельности муниципалитета. Вопросы, требующие детального рассмотрения и оперативного решения, были отмечены в социальной сфере. Внимание парламентарии также уделили поддержке предпринимательства, состоянию коммунальной инфраструктуры, дорог, газоснабжению и экологии. Озвученные проблемы легли в основу повестки дня состоявшегося заседания.

Открывая работу, спикер ЗСК отметил, что район не занимает лидирующие позиции в экономическом рейтинге. Но есть все предпосылки исправить сложившуюся ситуацию.

- У вас есть достаточно серьезные перспективы роста. Потенциал у муниципального образования хороший, неплохо развита промышленная база и сельское хозяйство, малое предпринимательство. В том числе, на инвестфоруме в Сочи район заключил соглашение о строительстве на территории логистического центра с общим объемом инвестиций около 1 млрд рублей. Продукция предприятий перерабатывающей промышленности реализуется не только в нашей стране, но даже и за ее пределами. Так одно из хозяйств поставляет птицу в Китай. Кубанская утка по-пекински, уверен, отлично получается, – подчеркнул Юрий Бурлачко.

В числе недоработок председатель ЗСК выделил недостаточную укомплектованность медицинскими кадрами отдаленных ФАПов, износ водопроводных сетей.

Спикер заострил внимание и на сложной демографической ситуации в районе – отмечено снижение уровня рождаемости. По словам главы кубанского парламента, вопрос стоит остро – задачи по сбережению народа, поддержке семьи в своем недавнем Послании Федеральному Собранию четко обозначил Президент России Владимир Путин.

Информацию по всем поднятым вопросам детализировал председатель Совета района Федор Куропятник.

Снижение рождаемости в районе, по его словам, обусловлено тем, что семьи начинает создавать малочисленное поколение 90-х годов. В 2018 году в районе родились 518 малышей. Но при этом снизился показатель смертности (на 9,8 процента).

Говоря о проблеме дефицита медицинских кадров, председатель совета муниципалитета озвучил ряд мер, предпринимаемых руководством района по ее решению.

Так в муниципальном образовании реализуются меры социальной поддержки медработников. В рамках программы «Развитие здравоохранения» для врачей предусмотрена оплата съемного жилья и жилищно-коммунальных услуг.

На постоянной основе проводится работа по целевому обучению молодых специалистов (сейчас обучаются 23 студента, которые в дальнейшем будут трудоустроены).

Кроме того, требуется расширение сети фельдшерско-акушерских пунктов и офисов врача общей практики. Решение проблемы власти района видят в строительстве трех модульных фельдшерско-акушерских пунктов (на хуторах Киновия, Челюскинец, в селе Бейсугское) и двух офисов ВОП (в селах Большой Бейсуг и Новое Село).

Актуальная в муниципалитете проблема второй смены в образовательных учреждениях решается за счет создания 400 дополнительных мест в самой крупной школе.

- Уже разработана проектная документация и пакет документов направлен для участия в государственной программе «Развитие образования, - доложил Федор Куропятник.

Глава районной администрации Владимир Мусатов отметил, что основу экономики составляет агропромышленный комплекс. Но, несмотря на увеличение объемов производства сельхозпродукции и поголовья КРС, район, в частности, нуждается в увеличении дотаций за произведенное сырое молоко. Острыми проблемами остаются ненадлежащее состояние улично-дорожной сети и отсутствие газа в некоторых населенных пунктах. Не все поселения еще участвуют в действующей краевой программе по формированию комфортной городской среды.

Председатели профильных комитетов ЗСК в своих выступлениях обратили внимание на те краевые государственные программы, участие в которых позволит решить озвученные на заседании проблемы, в частности, по капитальному ремонту и реконструкции объектов водоснабжения.

По итогам работы депутатов ЗСК и районных властей была принята резолюция, которая ляжет в основу готовящегося проекта постановления ЗСК. Документ будет рассмотрен на очередной 18-й сессии краевого парламента.

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