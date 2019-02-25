Перерасчет выплат коснется 12% неработающих пенсионеров

Правительство Российской Федерации готовит индивидуальный перерасчет пенсий. Об этом накануне заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Он коснется 12% неработающих пенсионеров, пишет ТАСС. В правительстве готовят индивидуальный пересчет пенсий

"Перерасчет затронет 12 процентов неработающих пенсионеров. На 1 января 2019 года их насчитывается 34 млн человек", - рассказали агентству в пресс-службе Пенсионного фонда Российской Федерации.

Ранее глава российского государства Владимир Путин в ходе обращения к Федеральному Собранию объявил о решении изменить порядок индексации социальных доплат к пенсиям с начала текущего года.

Позднее, как уже сообщали АН, вице-премьер Татьяна Голикова заявила о подготовке индивидуального перерасчета пенсий. Данная мера будет принята в том числе после многочисленных жалоб граждан.