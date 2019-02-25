Эксперты усомнились в сроках введения электронных прав

Электронные водительские удостоверения могут ввести уже в 2020 году. Об этом сообщил РИА Новости начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел РФ Михаил Черников.

«Введение электронных прав должно предполагать отказ от практики, при которой водитель всегда обязан был иметь при себе бумажные документы – водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспортного средства. В этом случае нововведение будет благом, поскольку не надо будет думать, забыл или не забыл документы, таскать их с собой», - рассказал председатель общественного объединения «Движение автомобилистов России» Виктор Похмелкин. Об этом пишет НСН.

