"Я вел себя с ним как пьяная матросня", вспоминает Доренко об Игоре Малашенко

Основателем телекомпании НТВ были Владимир Гусинский, Игорь Малашенко, Олег Добродеев, Евгений Киселёв и Татьяна Миткова. Сегодня не стало одного из медиалегенд - Игоря Евгеньевича. Он покончил с собой в своем доме в Испании. В последнее время Малашенко был сильно болен.

Сергей Доренко рассказал, что часто вспоминает о работе с ним, когда они веди жесткие споры о судьбе отечественного телевидения. Малашенко считал, что системный подход важнее звезд, на которых обычно делаются рейтинги. Он очень зло защищал пользу метода. А Доренко был уверен, что все их подходы - ничто по сравнению с публичными персонами. «Сейчас я думаю, как они - метод важнее звёзд», - признался Доренко.

«Игорь Малашенко был невыносимо чистым и рафинированным интеллигентом. Мне это казалось избыточным, чрезмерным. Особенно бесили его очень дорогие рубашки - с запонками! Это выводило меня из равновесия, и я начинал вести себя при нём как пьяная матросня - громко орал матом, закидывал ногу на журнальный столик в его кабинете с напольным гольфом. Это, как мне казалось, возвращало в мир гармонию», - написал телеведущий в своем Telegram-канале.