Покончил с собой основатель НТВ и супруг Божены Рынски Игорь Малашенко

Умер Игорь Малашенко, бывший медиаменеджер, один из основателей НТВ, политолог, супруг Божены Рынски. Игорь Евгеньевич скончался в Испании. «До встречи на той стороне», - написала сама блогер.

«У меня есть подтверждение информации, что он умер в Испании, где он отдыхал в своем доме, сегодня ночью. Есть также сведения, что он покончил с собой», - рассказал журналист Тимур Валеев. Об этом же написала и Ксения Собчак: «Игорь Малашенко покончил с собой. Не могу прийти в себя. Благодарна ему за нашу совместную работу на президентской кампании».

Многие селебрити тут же выразили соболезнование его супруге, но некоторые позволили себе «пляску на костях». «Она теперь эко от корги будет делать. А на панихиде сразу и распродажу его шмоток устроит. Короче, не пропадёт баба», - написала журналист Леся Рябцева в своем Tekegram-канале, на что Божена Львовна отреагировала крайне эмоционально, пожелав автору унизительной смерти в одиночестве.