В Украине возбудили уголовное дело против командующего ЧФ Александра Моисеева

В Украине возбудили уголовное дело против командующего войсками Южного военного округа РФ Александра ДВОРНИКОВА, командующего Черноморского флота Александра МОИСЕЕВА и еще пяти сотрудников крымского Погрануправления ФСБ, пишут «Аргументы недели-Крым».

По данным украинской генпрокуратуры, дело инициировано по результатам расследования инцидента в Черном море в конце ноября, когда украинские корабли и экипажи были задержаны российскими пограничниками за нарушение госграницы РФ во время провокации недалеко от Керченского пролива.

По версии украинского следствия, указанные российские военные виноваты в «планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны».

Кроме того, ранее Украина возбудила уголовные дела против 15 российских военнослужащих, которые также обвиняются совершении данного «преступления».