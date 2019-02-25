Серебряков прокомментировал свое высказывание о разжигании Россией войн

Актер Алексей Серебряков объяснил, что именно он имел в виду, говоря о войнах, развязанных Россией. Ранее многие раскритиковали известного артиста за его весьма жесткое высказывание о родной стране.

Серебряков подчеркнул, что является патриотом, однако при этом имеет собственную гражданскую позицию по разным вопросам, передает сегодня РИА "Новости".

Актер заявил, что жизнь каждого человека бесценна, а сам он является активным пацифистом и выступает категорически против войны. Алексей Серебряков уточнил, что боевые действия – это катаклизм и страшная трагедия, которые никому на самом деле не нужны.