Серебряков прокомментировал свое высказывание о разжигании Россией войн
25 февраля 2019, 14:27 [ «Аргументы Недели» ]
Актер Алексей Серебряков объяснил, что именно он имел в виду, говоря о войнах, развязанных Россией. Ранее многие раскритиковали известного артиста за его весьма жесткое высказывание о родной стране.
Серебряков подчеркнул, что является патриотом, однако при этом имеет собственную гражданскую позицию по разным вопросам, передает сегодня РИА "Новости".
Актер заявил, что жизнь каждого человека бесценна, а сам он является активным пацифистом и выступает категорически против войны. Алексей Серебряков уточнил, что боевые действия – это катаклизм и страшная трагедия, которые никому на самом деле не нужны.