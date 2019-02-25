Следком открыл горячую линию для жалоб на рейдеров

Глава следственного комитета РФ поручил создать линию для сообщений о давлении на бизнес.

Горячая линия уже работает. Как сообщает пресс-служба Следкома за ней закреплен номер +7-495-986-78-18. Позвонив по этому номеру можно сообщить о фактах давления на предпринимателей.

Созданная по поручению Председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина обещает экстренное реагирование на сообщения.

Вся информация, которая будет поступать операторам, будет передана в профильные подразделения центрального аппарата. Таким образом будет обеспечена оперативная реакция.