Жителей Краснодарского края кормят зараженным мясом

Вопиющая ситуация сложилась в районах Краснодарского края. На территории Курганского и Кавказского районов наблюдается массовый падеж крупного рогатого скота от неустановленных заболеваний. Однако режим карантина на фермах с гибнущими животными объявлять никто не спешит.



До сих пор неизвестна причина падежа скота, а также нет данных, насколько это заболевание опасно для людей. При этом мясо и молоко от больных животных продолжает уходить на продажу. Павших коров скупают мясоперерабатывающие предприятия. Продукция поставляется в местные магазины и попадает на столы жителей края.



"Новой газете" известно, что ни в правительстве Краснодарского края, ни в прокуратуре, ни в Следственном комитете и даже в краевой ветеринарной службе не предпринимаются меры в связи с эпидемиологической ситуацией, хотя во всех ведомствах об этом прекрасно осведомлены. Население продолжает употреблять сомнительную продукцию с риском для здоровья, поскольку нигде открыто не объявляли об опасности эпидемии, а вся информация намеренно скрывается.



Ещё летом прошлого года в одном из хозяйств края начали дохнуть телята. Вскрытие не определило источник смертельного заболевания. Ряд проведённых экспресс-тестов показал, что животные являются носителями рота-, коронавируса и стрептококка, от которых в хозяйстве "Воздвиженском" их не прививали. Более точный диагноз должны были поставить специалисты ветеринарной службы, однако, по словам ветеринарного врача "Воздвиженской" Полины Брызгаловой, глава ветслужбы Алексей Шаклеин и правление фермерского хозяйства запретили сотрудникам обращаться в ветуправление, чтобы утаить падёж животных и избегнуть ввода карантина.



Сотрудники и активисты пытаются добиться правды и огласки этой ситуации, несмотря на давление и репрессии со стороны владельцев фермерских хозяйств, однако до последнего времени ситуация с мёртвой точки не сдвинулась. Расследование продолжается.



