Женщинам нельзя раздеваться у врача даже под страхом смерти, заявил священник

Протоиерей Андрей Ткачёв осудил поведение современных женщин. Он считает, что в общественных местах дамы слишком откровенно одеваются. И именно в этом он видит «бессмысленность жизни» представительниц прекрасного пола.

«Наши все — враспонашку! Перед всеми — на здоровье! Раздеваются везде! И в докторской, и на пляже, и на танцульках — все голые ходят. И болеют, и сдыхают, как псы, под забором, бессмысленно прожившие, бессмысленно умершие», - заявил священник в своей передаче.

Более того, он дошел до того, что пристыдил женщин за то, что те раздеваются перед врачами. Он считает, что даже перед угрозой смерти нельзя обнажаться, а нужно «пить святую воду и почаще молиться». «Есть люди, которые говорят: „Не надо меня лечить! Чтоб я раздевался перед вами, чтобы вы мне лезли туда, лезли сюда! Да не надо этого — я и так умру“. Вы когда-нибудь об этом думали? Думаете вечно жить в этой смрадной плоти? Это великое счастье, что ли? Да нет, умереть — большее счастье. Когда Бог прикажет. И ты готов. Пейте святую воду почаще и молитесь богу. А раз уж умирать пришлось — умирайте!» — заявил Ткачёв.

Пользователи Сети сочли эти заявления абсурдными, поскольку в ХХI века отказ от медицинской помощи является верхом глупости. Однако затем протоирей решил оправдаться, сказав, что он совсем не это имел ввиду. «Я никому мозги не переправляю. Кто хочет заблуждаться, тот будет заблуждаться с удовольствием. Независимо от моего желания люди будут болеть и посещать медиков», - цитирует священнослужителя «Говорит Москва»