В Кремле прокомментировали слова Путина о нацеливании ракет

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник прокомментировал слова Владимира Путина о нацеливании ракет. Высказывание российский лидер сделал в ходе послания Федеральному Собранию.

Путин отметил, что в случае размещения ракет США у границ России Москве придется ответить зеркально и нацелить свои ракеты не только на пусковые установки, но также и на центры принятия решений.

Песков подчеркнул, что президент Российской Федерации не упомянул ни единого географического названия. Кроме того, пресс-секретарь главы государства, оценил сюжет программы "Вести недели", в котором было наглядно продемонстрировано, какие цели российские ракеты могли бы поразить на территории США. Дмитрий Песков отметил, что власти не вмешиваются в редакционную политику каналов, поэтому все вопросы следует адресовать именно руководству телеканала, выпустившего в эфир данный сюжет, передают "Известия".