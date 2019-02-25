В московской школе мужчина избил железным прутом директора

ЧП в одной из московских школ. Мужчина напал на директора прямо в кабинете. Он избивал женщину железным прутом.

На крики прибежали сотрудники и педагогам удалось задержать злодея еще до приезда полиции. Мужчину доставили в отделение и сейчас правоохранительные органы выявляют, что именно он не поделил с Егоровой Любовью Николаевной.

Медики оказывают первую помощь пострадавшей, очевидцы дают показания и многие уверены, что это так или иначе связано в ее профессиональной деятельностью.