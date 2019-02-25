Герой «Русской весны» поведал, что спасло Крым от военного конфликта с Украиной

В Крыму мог реализоваться военный сценарий, который воплотился в жизнь на территории Донбасса. Такое заявление сделал Алексей Чалый, герой «Русской весны», в апреле 2014 года исполнявший обязанности губернатора Севастополя.

По словам политика, принявшего участие в одной из передач телеканала «Первый Севастопольский», первоначально референдум о присоединении полуострова к Российской Федерации был назначен на конец мая 2014-го. Как рассказал Чалый, он понимал, что до этого времени начнется война с Украиной, поэтому сначала дату плебисцита передвинули на апрель, а потом – на середину марта. Решение провести голосование в первом месяце весны, пока новая киевская власть «не опомнилась», Валерий Чалый, назвал правильным.

Ранее сообщалось, что в украинском экспертном сообществе назвали единственный способ отторжения от России Крыма, который официальный Киев называет «оккупированным».