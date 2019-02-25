В Киеве задержали экс-главу Генштаба по подозрению в шпионаже

Украинские СМИ сообщили о задержании бывшего руководителя Генерального штаба ВСУ Владимира Замана.

Информация не подтверждена. Украинские спецслужбы публично пока не сообщают о громком задержании. Источником утечки стали какие-то внутренние информаторы украинских СМИ. Они сообщили о том, что военная прокуратура вместе с украинской контрразведкой задержала Владимира Замана. В прошлом он возглавлял Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

По сообщениям журналистов Заману вменяют шпионаж. В чем именно заключается суть обвинений не известно. Сейчас у него дома якобы идут обыски.

Владимир Заман занимал должность руководителя украинского Генштаба с февраля 2012 по февраль 2014 года. После этого он стал уполномоченным Верховной Рады Украины по контролю за деятельностью Минобороны.