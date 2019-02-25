Новый вирус для Android расходует трафик и сажает батарею

Найден вирус для мобильных устройств, работающих на Android. Вредоносное ПО годами встраивалась в прошивку гаджетов. Программа расходует трафик на смартфонах и разряжает батарею.

Вирус запускает на гаджетах скрытую рекламу, о которой хозяин устройства может даже не узнать, поскольку на экране она не отображается. Таким образом накручиваются просмотры видео и создаётся фейковая статистика, передаёт Lenta.Ru. Пользователям смартфонов такая программа грозит перерасходом трафика, который может доходить до 10 Гб в месяц, и быстрой потерей заряда батареи.

Выявить новый вирус непросто. Основные его «симптомы» - это сильное нагревание мобильного устройства, частые перезагрузки и зависания, а также быстрый расход заряда.