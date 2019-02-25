В Челябинске издадут книгу об истории православных храмов

В Челябинске будет издана книга по истории православных храмов. Ее автором является известный краевед Иван Купцов.

Как сообщает агентство Полит74, помощь в переиздании монографии окажут депутат Госдумы РФ Владимир Бурматов и митрополит Челябинский и Миасский Григорий. Этот вопрос они обсудили на рабочей встрече вместе с другими темами, актуальными для православных Южного Урала.

Как пояснил Владимир Бурматов, о переиздании книги он узнал случайно, когда привез автору жизненно необходимые лекарства. «Работа краеведом проделана колоссальная, и мы договорились о поддержке переиздания этого труда», - рассказал депутат.

Кроме того, парламентарий предложил митрополиту помощь в выплате грантов для студенческих объединений, которые занимаются восстановлением православных храмов на Южном Урале. «Мы готовы увеличивать количество грантов в этой сфере, потому что понимаем важность такой работы», - подчеркнул депутат.