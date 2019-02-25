Московских водителей призывают не парковаться у рекламных щитов

Московских водителей призывают не парковать свои автомобили у рекламных щитов и деревьев. Согласно последней информации, в понедельник, 25 февраля, в столице будут гололедица и порывистый ветер.

Отмечается, что ветер с порывами до 15 метров в секунду может повалить шаткие конструкции и нанести вред здоровью людей, а также ущерб машинам.

Как уточняет ТАСС, в Москве сегодня днем потеплеет до плюс трех градусов. В городе будут зафиксированы небольшие осадки, кроме того, будет повышенная облачность. Из-за ветра в столице синоптики ранее объявили желтый (третий из пяти) уровень погодной опасности.