В России могут быть установлены пожизненные выплаты за моральный вред

В России могут установить пожизненную компенсацию за причинение морального вреда из-за ущерба здоровью. С такой идеей выступил глава общественной организации "Коллективная защита" Марат Аманлиев.

В ближайшее время в профильные комитеты Госдумы и Совфеда будут отправлены предложения о внесении соответствующей поправки в Гражданский кодекс, передает RT. Аманлиев заметил, что из-за причинения вреда здоровью человек может, например, лишиться ноги. После этого у пострадавшего могут остаться фантомные боли, от которых крайне сложно избавиться. Из-за этого гражданин страдает всю жизнь. Именно поэтому виновник случившегося должен получать компенсацию пожизненно.

В настоящий момент такая компенсация может быть выплачена только единовременно.