Синоптики рассказали, когда в центральной части России наступит весна

Синоптики рассказали, когда в центральной части России начнется весна. Информацией поделился глава отдела краткосрочных прогнозов погоды и опасных явлений Гидрометцентра РФ Александр Голубев.

В начале текущей недели, по словам специалиста, на погоду в центральной части страны будет влиять арктический воздух, передает ФБА "Экономика сегодня". Будет сохраняться переменчивый характер погодных явлений.

Устойчивое тепло и наступление весны будет зафиксировано лишь во второй половине марта. Голубев также добавил, что на большей части центральной территории РФ мартовская погода будет в пределах климатической нормы, что не исключает снегопадов и морозов, сообщает "Российская газета".