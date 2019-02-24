Размер имеет значение. Для мужчин.

Ассоциация сексологов из США провела очередные исследования среди мужчин. Касались изыскания отношения представителей сильной половины человечества к размерам их гениталий.

Эксперимент состоял из двух частей: сперва мужчин спрашивали о размерах пениса, а далее мужской орган замеряли. Исследование затронуло не только американских граждан, но также мужчин из Великобритании.

Дело в том, что медицинская кафедра Королевского колледжа решила повторить данное исследование среди своих сограждан. Согласно результатам, мужчины обеих стран не были честны, отвечая на вопрос о размерах своего достоинства..