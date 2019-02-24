Украинская певица крымского происхождения ДЖАМАЛА, как член жюри отбора на «Евровидение» поставила на дуэте крест, пишут "Аргументы недели-Крым".

Дочери вице-премьера крымского правительства Ларисы ОПАНАСЮК, живущие и занимающиеся певческой карьерой в Украине, не прошли отборочный национальный тур, лидер которого поедет представлять Украину на «Евровидении».

До этого, в эфире телеканала ATR, сестры, на вопрос «Чей Крым?» ответили «Он наш» и этот ответ не устроил члена жюри отборочного тура ДЖАМАЛУ, которая прямо заявила, что не может после этих слов беспристрастно судить группу «Anna Maria».

«Как вы можете говорить, что Крым – это просто родина? Существует только один ответ… Крым – это Украина», - заявила ДЖАМАЛА.

В итоге победителем стала певица Анна КОРСУН (сценический псевдоним Maruv), к которой так же были претензии из-за ее гастролей в России. Вице-премьер Украины КИРИЛЕНКО дал понять, что певицу могут отстранить от участия в «Евровидении», за поездки в «страну-агрессор».

Ведущий, после выступления сестер ОПАНАСЮК, спросил их не жалеют ли они об участии в отборе, ведь их мать занимает должность в правительстве Крыма и тем самым стоят перед сложным выбором – сказать, «Крым украинский», значит поставить крест на карьере матери, а сказать, «Крым российский» на своей. Не зная, что ответить сестры расплакались.