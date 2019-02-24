В правительстве готовят индивидуальный пересчет пенсий

Правительство Российской Федерации подготовит перерасчет пенсий под каждого пенсионера индивидуально. Об этом в воскресенье, 24 февраля, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

В программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" она сообщила, что решение изменить порядок индексации, которое озвучил президент Владимир Путин, было принято в том числе после жалоб граждан.

"Мы стали после повышения пенсий с 1 января получать письма от граждан, и президент эти же письма получал, по поводу того, что обещали индексацию пенсий, но многие не получили обещанного", - сказала она.

Будет сделан индивидуальный пересчет, в него войдет индексация пенсий с 1 января, а также индексация ежемесячной денежной выплаты 1 февраля, если пенсионер получал ниже прожиточного минимума.