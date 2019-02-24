А вы голосуете за лучший товарный знак года?

Знакомьтесь с новым участником конкурса "Товарный знак года 2019": индивидуальный предприниматель Авдюкова Алла Сергеевна с товарным знаком "Лакомый край"! Количество участников конкурса "Товарный знак года 2019" растет и им нужна ваша поддержка! Голосуйте каждый день за понравившийся товарный знак до 20 мая на сайте: znakgoda.ru!

Победители станут известны 30 мая на грандиозном Финале конкурса!

Победитель конкурса получит золотое украшение от нашего генерального партнера Сети Ювелирных Салонов "Золотой Караван". "Золотой Караван" - это всегда большой выбор элегантных, классических и необычных дизайнерских украшений на любой вкус и случай!



Хотите присоединиться к битве брендов и побороться за Гран-при? Мы принимаем заявки! Звоните и заявите о своем участии по т. 8 (391) 269-90-60!