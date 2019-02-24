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Знать больше о контроле и мониторинге доступной среды

24 февраля 2019, 19:21 [ «Аргументы Недели. Красноярск» ]

Знать больше о контроле и мониторинге доступной среды

21 февраля Председатель Комитета по контролю и мониторингу доступной среды в регионе Союза «ЦС ТПП» - Кайзер Юлия Александровна провела обучение для сотрудников территориальных торгово-промышленных палат и экспертных организаций по теме: «Экспертиза объектов социальной инфраструктуры в рамках паспортизации объектов на соответствие требованиям доступности для инвалидов и маломобильных групп населения».

С 19 по 21 февраля 2019 года на базе АНО ДПО «Международный институт менеджмента объединений предпринимателей» состоялось обучение для сотрудников территориальных торгово-промышленных палат и экспертных организаций по теме: «Экспертиза объектов социальной инфраструктуры в рамках паспортизации объектов на соответствие требованиям доступности для инвалидов и маломобильных групп населения».

Цель курса: внедрение новой услуги в области экспертизы в системе торгово-промышленных палат и экспертных организаций.

Программа обучения основана на опыте ЭУ «Донэкспертиза» Союз «ТПП Ростовской области» и Союз «Центрально-Сибирская ТПП», максимально приближена к рабочему функционалу эксперта, осуществляющего данный вид экспертизы, теоретический материал дополнен практическим заданием по технологии видов работ.

Преподаватели курса:

1. Толстоконев Александр Николаевич - адвокат, руководитель образовательной программы ТПП РО «Создание доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения (МГН)», член комитета ТПП РО по вопросам социальной политики и предпринимательства в сфере здравоохранения, аккредитованный эксперт в области создания и обеспечения безбарьерной среды для людей с инвалидностью и маломобильных групп населения.

2. Смирнова Татьяна Александровна - ведущий эксперт по направлению: Экспертиза объектов социальной инфраструктуры, ЭУ «Донэкспертиза» Союз «ТПП Ростовской области».

3. Кайзер Юлия Александровна - эксперт в области создания и обеспечения доступной среды для людей с инвалидностью и маломобильных групп населения (МГН) Союз «Центрально-Сибирская ТПП», сертифицированный эксперт Системы добровольной сертификации «МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ».

По завершению обучения слушатели, успешно прошедшие итоговую аттестацию, имеют возможность направить документы в Комиссию ТПП РФ по экспертизе и аттестации экспертов с внесения в реестр экспертов по направлению работ: «Экспертиза объектов социальной инфраструктуры в рамках паспортизации объектов на соответствие требованиям доступности для инвалидов и маломобильных групп населения».

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