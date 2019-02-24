Публичные слушания Роспотребнадзора

21 февраля 2019 года состоялись публичные слушания результатов правоприменительной практики управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю, в котором принял участие Вице-Президент Союза «ЦС ТПП» Лужбин Евгений Львович.

Доклад управления Роспотребнадзора был построен на общих статистических данных, характеризующих количество и направленность проведённых в IV квартале 2019 года плановых и неплановых проверок, видах и объёмах выявленных нарушений по объектам государственного контроля и надзора. К сожалению, в докладе не прозвучал анализ каких-то возникающих в процессе осуществления надзорной деятельности острых проблем и вопросов (например, вопросы оценки качества, поставляемых в социальные учреждения продуктов питания), оценки достаточности или недостаточности надзорной деятельности. Возможно, это и явилось причиной отсутствия вопросов у присутствующих на публичных слушаниях и желания выступить по рассматриваемой тематике.

Хочется пожелать управлению Роспотребнадзора по Красноярскому краю при проведении публичных слушаний освещать, в том числе отдельные резонансные вопросы региональной практики, касающиеся значительных социальных групп населения.