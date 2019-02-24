Из аэропорта Красноярск и обратно на бесплатном автобусе

С 23 февраля до 14 марта для гостей Зимней универсиады-2019 из международного аэропорта Красноярск до центра города будут курсировать бесплатные шаттлы (www.visitsiberia.info). 25 февраля член Правлений Союза «ЦС ТПП» и Союза журналистов Красноярского края Андрей Думанский проведёт инспекцию новой уникальной услуги. Он в составе большой красноярской пресс-команды отправляется в Москву и через день обратно…

На маршрут выйдут 20 комфортабельных брендированных символикой Универсиады автобусов, оснащенных мониторами и USB-розетками для зарядки мобильных устройств. Также в салоне автобусов можно воспользоваться бесплатным интернетом.

Отправления бесплатных шаттлов будет осуществляться каждые 30 минут (в том числе в ночное время) с парковки аэропорта, места конечных остановок обозначены стелами. Автобусы проследуют без промежуточных остановок до Железнодорожного вокзала и Предмостной площади. Шаттлы курсируют и в обратном направлении до аэропорта «Красноярск» с вышеуказанных остановок.

Справка: проект реализуется Минтрансом России в рамках исполнения поручения Президента Российской Федерации от 17 марта 2018 г. № Пр-449 в целях обеспечения перевозок зрителей мероприятий, проводимых в рамках XXIX Всемирной зимней универсиады 2019.