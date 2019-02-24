Протоирей Николай попросил сделать в керченском политехе молельную комнату

С просьбой организовать место, где учителя и ученики могут задуматься что их ждет после смерти, обратился местный протоирей, пишут "Аргументы недели-Керчь".

На выездном заседании правительства Крыма, проходившему в Керчи, к Сергею АКСЕНОВУ обратился протоирей Николай ЗИНЬКОВ.

По мнению попа, трагедии, наподобие осеннего расстрела учителей и учеников в керченском политехническом колледже, случаются ввиду недостаточной воспитательной работы среди молодежи.

Николай ЗИНЬКОВ напомнил АКСЕНОВУ, что молельная комната в колледже работала с 2008 по 2014 годы. «Сейчас не хочется копаться почему и зачем ее закрыли», - не стал вдаваться в подробности оратор.

Религиозный атрибут в учебном заведении необходим, по его мнению, для того, чтобы «учащиеся колледжа могли зайти, помолиться, поставить свечку».

ЗИНЬКОВ, как аргумент воссоздания специальной комнаты, рассказал, что инициаторами создания молельни были мать и дочь БАКЛАНОВЫ - Светлана Юрьевна и Анастасия Вячеславовна - которые погибли в той трагедии.

«Я скажу министру», - пообещал АКСЕНОВ.

В пояснениях к молельным комнатам можно найти такое ее определение: «Это место, где имеется возможность, особенно за пределами обычной житейской суеты, серьезно задуматься о себе, смысле своей жизни, кто мы и ради чего живем, что нас ждет после смерти. Все это способствует искреннему обращению людей к Богу за помощью - для избавления от страданий и болезни, а также для покаяния. В таких ситуациях даже некоторые фанатично убежденные атеисты начинают сомневаться в правоте своего неприятия Бога и Церкви, их душа тянется к горнему миру. У иных возникает интерес к духовной литературе, они начинают молиться».

Напомним также, что согласно Конституции России, церковь в РФ отделена от государства.