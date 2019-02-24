Будущая линия железной дороги в Крыму с высоты птичьего полета

Масштабность строительства вызывает восхищение – видно, сколько трудится техники и каков размах производимых работ.

Напомним, что с введением в эксплуатацию железнодорожного сообщения между материком и полуостровом, обещано снижение цен на товары в Крыму. Власти утверждают, что открытие автомобильного моста не повлекло удешевления из-за жадности перевозчиков, которые не желают снижать стоимость, а значит и терять прибыль. Железная дорога составит им конкуренцию и они, как предполагают в крымском правительстве, не выдержат тарифного состязания.

При этом стоимость железнодорожных перевозок до сих пор не озвучена, так что планируемое снижение цены следует лишь из предположений властей, которые его предполагали и до открытия автомобильного моста.