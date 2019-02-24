Общероссийское объединение пассажиров оценило изменение правил посадки в самолет

Председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов в воскресенье, 24 февраля, оценил изменение правил посадки в самолет. Теперь граждане могут проходить на борт по электронным талонам.

Зотов подчеркнул, что это нововведение позволит ускорить процесс посадки пассажиров в самолет, однако есть одно правило, которое следует отработать дополнительно. Речь идет о возможности автоматической сдачи багажа без присутствия специалиста, передает сегодня RT.

В Общероссийском объединении пассажиров подчеркнули, что посадка людей в самолет по электронным талонам не будет работать во всех российских аэропортах.