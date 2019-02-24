Евразия - новый геополитический центр?

"Все дороги ведут в Рим", - говорили на заре нашей эры. Все три Рима находятся на евразийском континенте. И хотя американцы попытались выстроить Вашингтон по римскому подобию, в последнее время становится очевидным то, что в мире складывается соотношение сил, характеризующих новый мировой порядок. Какой будет геополитическая карта, какие страны будут определять развитие глобальной экономики?

Очевидно, что гегемонии США пришел конец, мир становится многополярным. Сейчас можно только предварительно сказать, что будет происходить на геополитической карте мира в ближайшие годы. Некоторые эксперты признают, что центр геополитической тяжести мира постепенно смещается с Запада на Восток. Эта тенденция будет сохраняться и в долгосрочной перспективе.

Новый мировой порядок

Сегодня Штаты на мировой арене больше не лидер, признают эксперты. Многополярность теперь выступает против однополярности, мир слишком взаимозависим.

Старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Николай Силаев прогнозирует, как могут выглядеть основные доминанты безопасности на евразийском континенте к середине текущего века. "Если исходить из справедливости тех прогнозов, которые ставят на место первых двух экономик мира к 2050 году Китай и Индию с США на третьем месте, то оказывается, что мир возвращается к тому порядку, или, по крайней мере, делает решительный шаг к возвращению того порядка, который существовал в нем до XIX века, а именно к тому порядку, когда основными центрами экономического роста, благосостояния являлись именно Китай и Индия", - говорит Николай Силаев.

В докладе, подготовленном недавно Валдайским клубом, прописаны основные доминанты безопасности на евразийском континенте к середине текущего века.

Авторы сделали анализ с широким историческим охватом, глубокой исторической перспективой. Отсюда и метафора, вынесенная в заголовок доклада: "Возвращение Старого Света.

"Здесь есть несколько очень интересных вопросов, которые в связи с этим возникают", - продолжает Николай Силаев. Вопросов и вызовов много. Во-первых, какой может быть реакция нынешнего ключевого геополитического центра в мире, то есть Штатов, на происходящие изменения? Во-вторых, каковы будут взаимоотношения между новыми центрами силы? Есть еще и другие вопросы, которые возникают в связи с этим. Будут ли взаимоотношения кооперативными или конкурентными? Какое место в этом новом складывающемся глобальном соотношении сил займет Россия? Какое значение будут иметь те внешнеполитические вопросы, которые сейчас Россию волнуют в наибольшей степени, в частности, положение и роль региона от Черного до Балтийского морей, который обозначен как Восточная Европа, состоящего из довольно разнородных стран, у каждой из которых есть своя история сложных взаимоотношений с Россией?

Руководитель экспертной инициативы «Минский диалог» (Белоруссия) Евгений Прейгерман считает, что разговор о евразийской геополитике - это тема из разряда "Лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и нездоровым".

"По крайней мере, первое наше восприятие такое, что естественная географическая и инфраструктурная связанность должны позитивным образом сказываться на состоянии безопасности, сотрудничества между государствами, экономическими субъектами. Но мы также не можем не отвергнуть такую простую истину, что любое конструирование инфраструктурных, экономических проектов, когда выходит на геостратегический уровень, сталкивается с тем, что в академическом мире принято называть структурными факторами международных отношений", - говорит Евгений Прейгерман.

Как будут выглядеть основные доминанты региональной и глобальной безопасности Евразии к середине текущего века, покажет время. Что касается Штатов, то, по мнению Николая Силаева, их политической концепцией на ближайшие десятилетия будет отождествление их участия в международной политике Евразии.

Когда проснется азиатский "дракон"?

Говоря об инфраструктурных проектах Евразии, возникает логичный вопрос, каким образом можно с учетом вызовов и негативов, которые существуют, двигаться в позитивном направлении. "Мы можем обозначить какое-то задание для всех нас, кто хотел бы видеть развитие. Это задание в том, что необходимо сдержать развитие спирали "дилеммы безопасности", особенно вокруг регионов Восточной Европы", - отмечает Евгений Прейгерман. "Дилемма безопасности" - ситуация, в которой игроки или акторы совершают действия, направленные на обеспечение собственной безопасности, в итоге они приводят к тому, что оппоненты или партнеры предпринимают какие-то действия, которые безопасность и тех, и других только ухудшают. В ближайшие десятилетия, по мнению экспертов Валдайского клуба, нужно найти способы для сдерживания так называемой "дилеммы безопасности".

К Китаю, несмотря на то, что он ведет долгоиграющую игру и пытается отодвинуть решение противоречий со своими конкурентами на далекую перспективу, отношение сегодня, особенно в Евросоюзе, нарастающе осторожное. Вместе с тем стоит отметить, что у России сложились близкие к союзным отношения с Китаем. Для России и Китая совместными усилиями созданный прочный мир значит очень многое. Россия как стратегический партнер для Китая очень важна.

Кроме того, у России есть позитивный опыт взаимоотношений с Индией, и она может сыграть балансирующую роль между двумя евразийскими гигантами.

Вместе с тем эксперты отмечают, что постоянно растущая экономическая мощь и технологическая вооруженность Поднебесной рано или поздно проявит себя в геополитической сфере. Азиатский "дракон" просыпается - с этим трудно поспорить. Сейчас Китай усиленно вытаскивают из выжидательного состояния. Это видно по тревоге торговых войн США с Китаем, обостряющимся геополитическим отношениям. При таком раскладе сил в будущем России, по всей видимости, в этом смысле отведена балансирующая роль между Западом и Востоком.

"Смогут ли все страны найти все точки соприкосновения - это большой вопрос. В перспективе 2050 года это было бы возможно, но опять-таки для того, чтобы это было возможно, нужны точечные и пошаговые действия здесь и сейчас", - подытоживает Евгений Прейгерман.

Сергей Суровцев