Шойгу готовится резать «командования»?

Вероятно, уже в этом году военно-административное деление вновь поменяется и вернется к прежней окружной структуре. Напомним, что огромную страну на 4 военных округа (или объединенных стратегических командования) с молчаливого одобрения Кремля поделил Анатолий Сердюков.

Официально эту информацию ни в Минобороны, ни в правительстве и Кремле пока не комментируют. Однако, военные источники утверждают, что это вопрос решенный и уже идет подковерная борьба за должности новых командующих округами. По информации источников, Западный военный округ будет вновь разделен на Московский и Ленинградский военные округа. Из огромного и фактически неуправляемого Центрального военного округа вычленят бывший Приволжско-Уральский и, вероятно, Сибирский округа. Дальневосточный и Южный скорее всего трогать не будут. Возможно, также будет сформирован Северный округ, который замкнет на себя командование арктическими частями.

Самая большая проблема, связанная с новым военно-административным переформатированием, серьезная нехватка штабных офицеров, уровень подготовки которых соответствовал бы такой серьезной ответственности. Как говорят эксперты, для штаба округа офицера надо готовить минимум пять лет.