Правила посадки в самолет изменились в России

С 24 февраля 2019 года в России изменились правила посадки в самолет. Согласно последней информации, изменения коснулись посадочных талонов, которые должны предъявлять пассажиры при входе на борт.

Теперь граждан могут пропускать в самолет по электронным посадочным талонам – соответствующий приказ Минтранса РФ уже вступил в силу. Как уточняет РИА "Новости" , при самостоятельной онлайн-регистрации пассажир будет получать талон, который позволит ему сразу пройти в стерильную зону аэропорта.

Подчеркивается, что авиакомпании должны информировать пассажиров о данном нововведении. Уточняется также, что возможность самостоятельной печати посадочного талона или его получения в бумажном виде сохранится.