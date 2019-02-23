Станцию столичного метро «Каховская» скоро закроют на реконструкцию

Станция Московского метрополитена «Каховская» скоро будет закрыта на реконструкцию. Каховская линия метро будет модернизирована и вписана в строящуюся Большую кольцевую линию.

«Реконструкция станции «Каховская» - важный участок. В ближайшие месяцы мы ее закроем под реконструкцию для того, чтобы к концу 2020 года завершить участки на Южном и Юго-Восточном участке БКЛ», - сообщил сегодня заммэра Москвы Марат Хуснуллин.

Большая кольцевая линия строится по современным технологиям, в то время как Каховская линия была построена более тридцати лет назад. Поэтому, чтобы стать частью БКЛ, она нуждается в реконструкции и модернизации, сообщает ТАСС.