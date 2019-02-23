Украинский ветеран получил российский паспорт в 93 года

Украинский ветеран Михаил Ливке, проживающий в России, в День защитника Отечества принес присягу гражданина Российской Федерации и получил российский паспорт.

Во время Великой Отечественной войны Михаил Ливке служил на Львовской железной дороге. Затем он помогал ликвидировать бандеровское подполье в Закарпатье. В прошлом году сын перевез его из Украины в Россию. Но в Архаангельской области выданное на Украине ветеранское удостоверение Михаила Ливке просто недействительно.

После сообщений в прессе Министерство внутренних дел РФ взяло на контроль ситуацию с украинским ветераном. И сегодня в отделе МВД по Коношскому району Архангельской области ему торжественно вручили российский паспорт. 93-летний ветеран принес присягу гражданина России, сообщает РИА Новости.