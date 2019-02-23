В Москве построят Национальный космический центр. Строительство начнется уже в этом году, площадь центра составит 250 000 кв. метров. О проекте рассказал гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. "Федерацию" переименуют и вместо МКС отправят на Луну

Создать в российской столице Национальный космический центр поручил президент Российской Федерации Владимир Путин. Об этом глава "Роскосмоса" сообщил на встрече с активом ГКНПЦ имени М.В.Хруничева.

По его словам, более 15 предприятий ракетно-космической отрасли, которые размещены в Москве, планируют перевести на территорию создаваемого Национального космического центра - в Филевскую пойму.

А уже на территории центра возведут головной офис, один из проектов которого предполагает, что здание будет выполнено в форме ракеты сверхтяжелого класса, которую сейчас разрабатывают в России.

Рогозин отметил, что небоскреб в районе улицы Мясищева будет размещен таким образом, чтобы не перекрывать вид жителям уже стоящих рядом жилых домов: "Мы объявляем конкурс на лучший проект", - сказал он.